"Страна.ua": Власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус
Однако для этого необходимо предоставить Незалежной гарантии безопасности как со стороны Запада и Турции, так и со стороны России, уточняют авторы материала.
Власти Киева согласились объявить нейтральный статус Украины, об этом говорит заявление партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" о необходимости заключения нового договора о безопасности, пишет "Страна.ua".
"Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка, как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия", — говорится в материале.
Автор отмечает, что, раз НАТО не торопится включать Украину в свои ряды, в правящей партии согласились объявить подобный статус и сопроводили его условием по гарантиям безопасности, которые дали бы Запад, Россия и Турция. Несмотря на то что во время боевых действий заявление киевских властей кажется "не очень актуальным", оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения "Операции Z", уточнили в издании.
Ранее в интервью американскому телеканалу ABC Владимир Зеленский признался, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды. Также украинский лидер согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР. При этом он заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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