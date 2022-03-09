"Страна.ua": Власти Украины готовы согласиться на нейтральный статус

Однако для этого необходимо предоставить Незалежной гарантии безопасности как со стороны Запада и Турции, так и со стороны России, уточняют авторы материала.

Власти Киева согласились объявить нейтральный статус Украины, об этом говорит заявление партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" о необходимости заключения нового договора о безопасности, пишет "Страна.ua".

"Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка, как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия", — говорится в материале.

Автор отмечает, что, раз НАТО не торопится включать Украину в свои ряды, в правящей партии согласились объявить подобный статус и сопроводили его условием по гарантиям безопасности, которые дали бы Запад, Россия и Турция. Несмотря на то что во время боевых действий заявление киевских властей кажется "не очень актуальным", оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения "Операции Z", уточнили в издании.