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9 марта, 04:55

Минпромторг решил ускорить выпуск лайнера SSJ100 без зарубежных деталей

Сроки по его созданию намерены сократить почти в два раза. Этот лайнер рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние около 4,4 тысячи километров.

<p>Superjet 100. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Superjet 100. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Создание импортозамещённой версии отечественного самолёта Sukhoi Superjet 100 будет ускорено. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

"Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12–14 месяцев… Сроки работы над импортозамещённым SSJ будут ускорены", отметили в министерстве.

Как подчеркнул глава ведомства Денис Мантуров, сейчас главной целью для отечественного авиастроения становится максимально полное импортозамещение. Речь идёт обо всех системах и агрегатах, в том числе замене двигателя иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8. Ранее Мантуров заявлял, что создание и сертификацию импортозамещённой версии самолёта, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.

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Лайф рассказывал, что премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал дополнительную поддержку проектам в сфере импортозамещения. Выступая на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики, он отметил, что это направление, которое сейчас должно стать основным.

Артем Порвин

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