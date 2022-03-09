Минпромторг решил ускорить выпуск лайнера SSJ100 без зарубежных деталей

Создание импортозамещённой версии отечественного самолёта Sukhoi Superjet 100 будет ускорено. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

"Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12–14 месяцев… Сроки работы над импортозамещённым SSJ будут ускорены", — отметили в министерстве.

Как подчеркнул глава ведомства Денис Мантуров, сейчас главной целью для отечественного авиастроения становится максимально полное импортозамещение. Речь идёт обо всех системах и агрегатах, в том числе замене двигателя иностранного производства для SSJ100 на российский ПД-8. Ранее Мантуров заявлял, что создание и сертификацию импортозамещённой версии самолёта, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.