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9 марта, 04:20

Росгвардия обнаружила на Запорожской АЭС большое количество оружия

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках. Стрельба по российским силам велась и из административных корпусов.

Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской атомной электростанции на Украине много оружия и боеприпасов, в том числе на энергоблоках. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, в целом там было собрано более 500 единиц вооружения: пулемёты, гранатомёты, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО. Как подчеркнули в Росгвардии, это свидетельствует о том, что украинские силы готовились к ведению оборонительного боя.

"В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжёлого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьёзно к ведению оборонительного боя", сказал полковник Росгвардии, представившийся Сергеем.

Он также рассказал, что украинские силовики оборудовали огневые точки прямо на энергоблоках. А вот стрельба по российским силам велась из административных корпусов. Всё оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение, добавил росгвардеец.

Эксперт Шурыгин рассказал, зачем военные Украины пытались устроить провокацию у ЗАЭС

Эксперт Шурыгин рассказал, зачем военные Украины пытались устроить провокацию у ЗАЭС

Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооружённую провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Борис Дворный

Артем Порвин

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