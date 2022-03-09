Росгвардия обнаружила на Запорожской АЭС большое количество оружия
Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках. Стрельба по российским силам велась и из административных корпусов.
Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской атомной электростанции на Украине много оружия и боеприпасов, в том числе на энергоблоках. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.
По его словам, в целом там было собрано более 500 единиц вооружения: пулемёты, гранатомёты, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО. Как подчеркнули в Росгвардии, это свидетельствует о том, что украинские силы готовились к ведению оборонительного боя.
"В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжёлого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьёзно к ведению оборонительного боя", — сказал полковник Росгвардии, представившийся Сергеем.
Он также рассказал, что украинские силовики оборудовали огневые точки прямо на энергоблоках. А вот стрельба по российским силам велась из административных корпусов. Всё оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение, добавил росгвардеец.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооружённую провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Борис Дворный