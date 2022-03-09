Росгвардия обнаружила на Запорожской АЭС большое количество оружия

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках. Стрельба по российским силам велась и из административных корпусов.

Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской атомной электростанции на Украине много оружия и боеприпасов, в том числе на энергоблоках. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, в целом там было собрано более 500 единиц вооружения: пулемёты, гранатомёты, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО. Как подчеркнули в Росгвардии, это свидетельствует о том, что украинские силы готовились к ведению оборонительного боя.

"В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжёлого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьёзно к ведению оборонительного боя", — сказал полковник Росгвардии, представившийся Сергеем.

Он также рассказал, что украинские силовики оборудовали огневые точки прямо на энергоблоках. А вот стрельба по российским силам велась из административных корпусов. Всё оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение, добавил росгвардеец.