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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 04:16
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Reuters: США решили не запрещать импорт российского урана

Из-за отсутствия собственного производства представители энергетической отрасли Штатов настаивают на том, чтобы Белый дом не задействовал эти ограничения и впредь.

США не планируют вводить запрет на импорт урана из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

"Энергетическая промышленность США зависит от России и её союзников — Казахстана и Узбекистана, — так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях", — пишет Reuters.

В публикации отмечается, что в США сейчас нет производства или переработки урана. Согласно материалу, из-за отсутствия собственного металла представители энергетической отрасли настаивают на том, чтобы Белый дом не запрещал импортировать его из России, несмотря на военную спецоперацию на Украине. В опубликованном документе о запрете российских энергоносителей не упоминается этот химэлемент, что, по мнению издания, подтверждает информацию его собеседника.

Байден отрицает, что санкции против России ударят по американцам
Байден отрицает, что санкции против России ударят по американцам

Ранее Лайф сообщал, что Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт нефти и газа из России. Также запрещаются любые инвестиции граждан США в российский энергетический сектор.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Петр Ковалев

Арина Родионова
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