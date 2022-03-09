Reuters: США решили не запрещать импорт российского урана
Из-за отсутствия собственного производства представители энергетической отрасли Штатов настаивают на том, чтобы Белый дом не задействовал эти ограничения и впредь.
США не планируют вводить запрет на импорт урана из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.
"Энергетическая промышленность США зависит от России и её союзников — Казахстана и Узбекистана, — так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях", — пишет Reuters.
В публикации отмечается, что в США сейчас нет производства или переработки урана. Согласно материалу, из-за отсутствия собственного металла представители энергетической отрасли настаивают на том, чтобы Белый дом не запрещал импортировать его из России, несмотря на военную спецоперацию на Украине. В опубликованном документе о запрете российских энергоносителей не упоминается этот химэлемент, что, по мнению издания, подтверждает информацию его собеседника.
Ранее Лайф сообщал, что Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт нефти и газа из России. Также запрещаются любые инвестиции граждан США в российский энергетический сектор.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Петр Ковалев