Посольство РФ назвало преследование Елены Брэнсон в США враждебной акцией
Дипломаты потребовали прекратить горения на российских соотечественников, дать им спокойно говорить на родном языке, поддерживать контакты с Родиной.
Решение властей Соединённых Штатов предъявить обвинения главе Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) Елене Брэнсон – это враждебная акция. Такую оценку происходящему дали в посольстве России в Соединённых Штатах.
"Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает "охоту на ведьм" в худших традициях маккартизма. Рассматриваем преследование Е. В. Брэнсон как враждебную акцию", — говорится в заявлении посольства, размещённом на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что преследованием Елены Брэнсон США отказываюТ выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной. Это происходит несмотря на то, что деятельность российских соотечественников носит "абсолютно открытый, прозрачный характер".
В посольстве потребовали прекратить горения на российских соотечественников, дать им спокойно говорить на родном языке, поддерживать контакты с Родиной.
Как сообщал Лайф, Минюст США вменяет Брэнсон то, что она по меньшей мере с 2011 года работала "в пользу российского правительства и чиновников для продвижения интересов России в Соединённых Штатах". При этом не уведомляла об этой деятельности генерального прокурора США, в том числе не проходила регистрацию в рамках закона об иностранных агентах (FARA).
ТАСС \ AP