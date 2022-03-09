Посольство РФ назвало преследование Елены Брэнсон в США враждебной акцией

Решение властей Соединённых Штатов предъявить обвинения главе Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) Елене Брэнсон – это враждебная акция. Такую оценку происходящему дали в посольстве России в Соединённых Штатах.

"Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает "охоту на ведьм" в худших традициях маккартизма. Рассматриваем преследование Е. В. Брэнсон как враждебную акцию", — говорится в заявлении посольства, размещённом на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что преследованием Елены Брэнсон США отказываюТ выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной. Это происходит несмотря на то, что деятельность российских соотечественников носит "абсолютно открытый, прозрачный характер".

В посольстве потребовали прекратить горения на российских соотечественников, дать им спокойно говорить на родном языке, поддерживать контакты с Родиной.