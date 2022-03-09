НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 03:30

Фармкомпании предупредили о возможном дефиците сырья

Представители индустрии отмечают, что запасов у них хватит примерно на полгода. При повышенном спросе этот срок может сократиться.

Импортное сырьё для фарминдустрии за последние несколько дней подорожало на 30–35%, в частности и из-за ослабления курса рубля. И хоть фармацевтическая и медицинская продукция как таковые не подпали под санкции, но по факту европейские контрагенты практически сразу прекратили поставки в адрес российских компаний. Некоторые эксперты отрасли допускают возникновение дефицита сырья.

"Поставки из Европы выглядят бесперспективно хотя бы потому, что неясно, каким образом производить оплату", — комментирует "Коммерсанту" ситуацию главный исполнительный директор "Озон хелскеа" Андрей Горшков.

Изменения условий осложнили также поставки продукции из Индии и Китая, на долю которых приходится почти 80% общего объёма импортируемого сырья. Контрагенты просят оплатить поставку заранее, хотя до этого предоставляли компаниям длительные отсрочки. Фармкомпании рассчитывают, что запасов сырья у них хватит на полгода, но при отсутствии повышенного спроса.

Терапевт Романенко рассказала, какими лекарствами можно запастись

Терапевт Романенко рассказала, какими лекарствами можно запастись

Как ранее писал Лайф, аналитик Беспалов заявил, что Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в Россию. Эксперт также отметил, что, несмотря на рост спроса и колебание цен, дефицита препаратов в РФ не ожидается.

А глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в стране стабильная, сформированы запасы препаратов. Министерство здравоохранения создаст межведомственную рабочую группу для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1