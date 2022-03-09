Фармкомпании предупредили о возможном дефиците сырья

Импортное сырьё для фарминдустрии за последние несколько дней подорожало на 30–35%, в частности и из-за ослабления курса рубля. И хоть фармацевтическая и медицинская продукция как таковые не подпали под санкции, но по факту европейские контрагенты практически сразу прекратили поставки в адрес российских компаний. Некоторые эксперты отрасли допускают возникновение дефицита сырья.

"Поставки из Европы выглядят бесперспективно хотя бы потому, что неясно, каким образом производить оплату", — комментирует "Коммерсанту" ситуацию главный исполнительный директор "Озон хелскеа" Андрей Горшков.

Изменения условий осложнили также поставки продукции из Индии и Китая, на долю которых приходится почти 80% общего объёма импортируемого сырья. Контрагенты просят оплатить поставку заранее, хотя до этого предоставляли компаниям длительные отсрочки. Фармкомпании рассчитывают, что запасов сырья у них хватит на полгода, но при отсутствии повышенного спроса.

Как ранее писал Лайф, аналитик Беспалов заявил, что Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в Россию. Эксперт также отметил, что, несмотря на рост спроса и колебание цен, дефицита препаратов в РФ не ожидается.