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9 марта, 02:57

Эксперт Седов рассказал, как избавиться от назойливых звонков роботов

Полностью избежать их не получится, но вот сократить риск получения новых порций телефонного спама можно. И способ достаточно простой.

Для того чтобы избавиться от звонков телефонных роботов, необходимо понимать механизм их работы. Нужно просто перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Такой совет дал эксперт по информационной безопасности Олег Седов.

В беседе с радио Sputnik он рассказал, что чаще всего рекламные звонки от роботов поступают после того, как человек сам оставил свои данные, например при регистрации на сомнительных онлайн-ресурсах. Седов уверен, что вероятность утечек телефонных номеров, оказавшихся в распоряжении слабозащищённых в цифровом плане компаний, очень высока.

"Вероятность того, что ваши данные в каком-нибудь салоне красоты будут надёжнейшим образом охраняться, скорее всего, нулевая. Потому что охрана данных стоит денег, а на этом обычно экономят", — полагает Олег Седов.

Чтобы избавиться от назойливых звонков, поступающих от роботов, для начала необходимо разобраться в механизме их работы, говорит эксперт. Он отметил, что алгоритмы сначала делают холодный обзвон, набирая случайные номера.

"Достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Если ваш номер не отвечает, с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным. Вас просто оставят в покое. Но это сложно, так как высок риск пропустить важные звонки", заключил Олег Седов.

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Ранее Лайф писал, что сотовые операторы предупредили россиян о новом виде спам-звонков из-за рубежа. Они призвали пользователей быть внимательнее и по возможности самим блокировать СМС и вызовы от злоумышленников с просьбами о помощи.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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