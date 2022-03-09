Росгвардия сообщила о полном контроле над Запорожской АЭС
Атомная станция работает в штатном режиме, администрация выполняет свои функциональные обязанности, пропускной режим полностью соблюдается.
Бойцы национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую атомную электростанцию, сдали оружие и отпущены домой. Об этом сообщил журналистам представитель Росгвардии.
"В настоящее время станция работает в штатном режиме, администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объёме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируется Росгвардией", — заявил полковник, представившийся Сергеем.
В Росгвардии рассказали, что с Национальной гвардией Украины проводились переговоры, которые привели к тому, что украинцы сдали оружие, станция полностью перешла под контроль российских сил. Около 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие и после подписания документов о неучастии в боевых действиях были вывезены с территории станции и отпущены по домам.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооружённую провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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