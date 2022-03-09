Росгвардия сообщила о полном контроле над Запорожской АЭС

В Росгвардии рассказали, что с Национальной гвардией Украины проводились переговоры, которые привели к тому, что украинцы сдали оружие, станция полностью перешла под контроль российских сил. Около 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие и после подписания документов о неучастии в боевых действиях были вывезены с территории станции и отпущены по домам.