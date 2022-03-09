Президент Бразилии назвал Путина "одним из самых могущественных людей в мире"
А о лидере Украины Владимире Зеленском он ранее высказывался совершенно иначе: что жители страны доверили определять судьбу нации юмористу.
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что считает президента РФ Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире. Такое мнение он высказал, рассказывая представителям евангелических церквей о недавних переговорах с российским лидером.
"Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах", — сказал Болсонару.
Он упомянул тот факт, что Россия поддержала суверенитет Бразилии над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, когда некоторые другие страны отказывались это делать. А также напомнил о своих словах по окончанию общения с прессой в России: "Мир — наш дом, и над нами Господь".
Также Жаир Болсонару оценил то, что Владимир Путин пригласил его в свой кабинет, когда бразильский лидер уже собирался уезжать. В свете всего этого он отметил, что мир – единое целое, и события в одной части Земли сказываются на другой.
"У нас 210 млн человек, которые почувствуют на себе последствия любого решения, какое бы я ни принял", — сказал лидер Бразилии.
Как сообщал Лайф, ранее Болсонару обрушился с критикой на вице-президента за его слова о России. Бразильский лидер подчеркнул, что его правительство выступает за мир и не комментирует украинский конфликт. Болсонару также напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.
Кадр из видео LIFE