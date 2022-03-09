Президент Бразилии назвал Путина "одним из самых могущественных людей в мире"

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что считает президента РФ Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире. Такое мнение он высказал, рассказывая представителям евангелических церквей о недавних переговорах с российским лидером.

"Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах", — сказал Болсонару.

Он упомянул тот факт, что Россия поддержала суверенитет Бразилии над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, когда некоторые другие страны отказывались это делать. А также напомнил о своих словах по окончанию общения с прессой в России: "Мир — наш дом, и над нами Господь".

Также Жаир Болсонару оценил то, что Владимир Путин пригласил его в свой кабинет, когда бразильский лидер уже собирался уезжать. В свете всего этого он отметил, что мир – единое целое, и события в одной части Земли сказываются на другой.

"У нас 210 млн человек, которые почувствуют на себе последствия любого решения, какое бы я ни принял", — сказал лидер Бразилии.