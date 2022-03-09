iPhone, iPad и Mac: Что Apple представила на презентации

Американская компания Apple провела презентацию своих очередных новинок. Клиентам показали третье поколение бюджетного смартфона iPhone SE, планшет iPad Air и компьютер Mac. Появятся ли они когда-нибудь официально в РФ, теперь неизвестно.

Новый iPhone SE будет работать на последнем процессоре Apple A15 Bionic, он быстрее предшественника на 80%. Устройство унаследовало у предыдущей версии кроме корпуса ещё и экран с диагональю 4,7 дюйма, а также кнопку Home со сканером отпечатка пальца Touch ID. Разрешение на основной камере — 12 мегапикселей. Стоимость устройства в США составит от $429 (около 55 тысяч рублей). Предзаказ начнётся c 11 марта, старт продаж назначен на 18 марта. В этот же день стартует продажа iPhone 13 и iPhone 13 Pro в обновлённом — зелёном — цвете.

Applе также показала iPad Air пятого поколения. Дизайн не изменялся с 2020 года. Диагональ устройства составляет 10,9 дюйма, основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей. Устройство оснащено процессором собственного производства Apple M1, он, по заявлению разработчика, до 60% быстрее предыдущего поколения, а также в два раза быстрее, чем у ноутбука на Windows за ту же цену. Гаджет представлен в фиолетовом, розовом и новом синем цвете. Предзаказ стартует 11 марта, продажи — 18-го. Цена на новый планшет от Apple начинается от $599 (порядка 78 тысяч рублей).

Кроме того, американская компания представила новый стационарный компьютер Mac Studio. Устройство оснащено процессором собственного производства M1 Max или M1 Ultra. Новый процессор M1 Max, по заявлению компании, загружает 800 Гб в секунду, что в десять раз быстрее, чем на M1 Max. А компьютер с новым процессором будет в 3,4 раза быстрее, чем самый быстрый MacBook. Его стоимость от $1999 (около 260 тысяч рублей) и от $3999 (около 52 тысяч рублей) для модели с новым процессором M1 Ultra. Устройства поступят в продажу с 18 марта.