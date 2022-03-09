Kyodo: Япония отказала Украине в просьбе о поставках оружия

Украинская сторона письменно уведомила японского министра обороны Нобуо Киси о том, что нуждается в том числе в ракетах.

Агентство Kyodo сообщило, что Япония отказала Украине в просьбе о поставках вооружения. Со ссылкой на правительственные источники отмечается, что Киев просил у Токио в том числе ракеты, однако там сочли, что переправка оружия нарушила бы нормы закона.

Как пишет агентство, в конце февраля украинская сторона письменно уведомила японского министра обороны Нобуо Киси о том, что нуждается в поставках вооружений. В перечне указывались боеприпасы, противотанковые ракеты и ракеты класса "земля — воздух".

Подобная отправка оружия и боеприпасов, следует из сообщения, нарушила бы три принципа Японии, связанные с поставками вооружения за рубеж. В связи с чем Токио решил ограничиться передачей Киеву бронежилетов, защитных шлемов, тёплой одежды, фото- и видеоаппаратуры, палаток, санитарных средств, продовольствия и электрогенераторов.

В 2014 году японское правительство ввело жёсткий регламент на экспорт оружия и военных технологий, в том числе запрет на отправку в страны, находящиеся в состоянии военного конфликта или под санкциями Совета Безопасности ООН. Вооружение разрешено поставлять за границу только в тех случаях, когда это "вносит вклад в дело мира и способствует обеспечению безопасности Японии".