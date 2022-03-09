Kyodo: Япония отказала Украине в просьбе о поставках оружия
Украинская сторона письменно уведомила японского министра обороны Нобуо Киси о том, что нуждается в том числе в ракетах.
Агентство Kyodo сообщило, что Япония отказала Украине в просьбе о поставках вооружения. Со ссылкой на правительственные источники отмечается, что Киев просил у Токио в том числе ракеты, однако там сочли, что переправка оружия нарушила бы нормы закона.
Как пишет агентство, в конце февраля украинская сторона письменно уведомила японского министра обороны Нобуо Киси о том, что нуждается в поставках вооружений. В перечне указывались боеприпасы, противотанковые ракеты и ракеты класса "земля — воздух".
Подобная отправка оружия и боеприпасов, следует из сообщения, нарушила бы три принципа Японии, связанные с поставками вооружения за рубеж. В связи с чем Токио решил ограничиться передачей Киеву бронежилетов, защитных шлемов, тёплой одежды, фото- и видеоаппаратуры, палаток, санитарных средств, продовольствия и электрогенераторов.
В 2014 году японское правительство ввело жёсткий регламент на экспорт оружия и военных технологий, в том числе запрет на отправку в страны, находящиеся в состоянии военного конфликта или под санкциями Совета Безопасности ООН. Вооружение разрешено поставлять за границу только в тех случаях, когда это "вносит вклад в дело мира и способствует обеспечению безопасности Японии".
Ранее Япония ввела санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников, в том числе против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и главы Чечни Рамзана Кадырова. Также Токио ввёл экспортные рестрикции против 49 компаний и организаций из России, включая "Ростех", "Сухой", МиГ и другие.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов и средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают. 8 марта Минобороны РФ сообщило о двух сбитых украинских истребителях МиГ-29 и одном Су-27. Кроме того, военным РФ удалось вывести из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки "Бук М-1". Между тем США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся истребителями с Украиной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / CHARLY TRIBALLEAU