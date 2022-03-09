Нуланд признала невозможность быстрой передачи Украине системы ПРО Iron Dome
Она подчёркивает, что для этого нужна особенная подготовка личного состава, а также возможность размещения оружия. При этом дипломат не исключила поставки иного вооружения от США.
Система ПРО Iron Dome. Фото © ТАСС / ЕРА
Система противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome не может быть оперативно поставлена на Украину. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Нельзя просто щёлкнуть пальцами и получить Iron Dome. Для этого требуются подготовка, способность размещать её и многое другое", — подчеркнула Нуланд.
Она добавила, что США смогут удовлетворить другие запросы Украины, однако не уточнила, какие именно. Добавила лишь, что за последнее время Вашингтон передал Киеву большое число контрбатарейных радаров и другое вооружение.
О том, что США рассматривали возможность поставки на Украину системы ПРО Iron Dome, Лайф сообщал в прошлом году. Тогда журналисты ссылались на проект закона об обороне на 2022 год. Однако с тех пор ситуация в корне изменилась и теперь Киев хочешь получит как можно больше вооружения и как можно быстрее.