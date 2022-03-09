Нуланд признала невозможность быстрой передачи Украине системы ПРО Iron Dome

Система противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome не может быть оперативно поставлена на Украину. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Нельзя просто щёлкнуть пальцами и получить Iron Dome. Для этого требуются подготовка, способность размещать её и многое другое", — подчеркнула Нуланд.

Она добавила, что США смогут удовлетворить другие запросы Украины, однако не уточнила, какие именно. Добавила лишь, что за последнее время Вашингтон передал Киеву большое число контрбатарейных радаров и другое вооружение.