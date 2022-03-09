Fitch снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного
По мнению аналитиков, дальнейшее ужесточение санкций против страны увеличивает вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с B до C. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
"Рейтинг С отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", — говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что дальнейшее ужесточение санкций и возможное ограничение на торговлю энергоносителями увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией обязательств по суверенному долгу.
"В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путём прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчётные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора", — сообщается в релизе агентства.
Ранее агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков. Теперь эти финансовые организации, их дочерние и холдинговые компании находятся в списке Rating Watch с отметкой "негативный".
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