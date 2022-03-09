Fitch снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с B до C. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

"Рейтинг С отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что дальнейшее ужесточение санкций и возможное ограничение на торговлю энергоносителями увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией обязательств по суверенному долгу.

"В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путём прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчётные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора", — сообщается в релизе агентства.