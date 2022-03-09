Аналитик Сыроваткин рассказал о двух способах легальной покупки валюты

Важно знать некоторые особенности этого процесса. Например, биржевые сделки возможны только через брокера, для этого необходим соответствующий счёт.

Россияне могут законно приобрести валюту двумя путями — в банке и на бирже через брокера. Необходимо соблюдать правила и знать механизмы в обоих случаях, отметил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин. Так, в банке понадобится паспорт. Даже если сумма менее 40 тысяч рублей, сотрудник может потребовать этот документ. Можно воспользоваться и схемой безналичной покупки.

"Большинство банков имеют программы интернет-банкинга, которые позволяют осуществлять конверсионные операции с валютой по установленному банком курсу. Преимущества: конвертация происходит мгновенно, можно проводить операции из любой точки мира, где есть Интернет. Недостатки: обменные курсы в вашем банке могут оказаться менее выгодными, чем в других банках, в которых у вас нет открытых счетов", — рассказал Сыроваткин в интервью агентству "Прайм".

Биржевые же сделки с валютой возможны только через брокера. Для этого необходим брокерский счёт. В банках курс может существенно различаться, а все предложения на бирже стекаются в одно место — можно выбрать оптимальное. К преимуществам биржевых валютных сделок он отнёс также быстроту проведения операций и почти неограниченную ликвидность. Среди недостатков эксперт назвал привязку к расписанию торгов, которые могут быть приостановлены на какое-то время при определённых обстоятельствах.

"Срок поставки зависит от типа сделки. Сделка на условиях TOD означает, что расчёты по сделке произойдут сегодня, TOM — что расчёты произойдут на следующий рабочий день, таким образом, фактически вы получите вашу валюту завтра, хотя сделку совершили ещё сегодня. Если вы покупаете TOM сегодня, то завтра утром он перейдёт в инструмент TOD", — разъяснил Сыроваткин.