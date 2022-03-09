Инфекционист Малышев перечислил болезни-спутники ковида
Он подчеркнул, что коронавирус может сыграть роль провокатора "фоновых заболеваний". Иммунолог Крючков к списку возможных осложнений добавил инсульты и инфаркты.
Разные вирусные, грибковые, бактериальные инфекции могут присоединиться к ковиду из-за снижения иммунитета. Об этом предупредил вирусолог, инфекционист Николай Малышев.
"Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел", — сказал Николай Малышев в интервью порталу Ura.ru.
По словам Малышева, CoViD-19 также может спровоцировать обострения других болезней. Учитывая, что абсолютно здоровых людей нет, особенно среди пожилых, ковид представляет опасность ещё и как провокатор "фоновых заболеваний". Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дополнил список возможных осложнений.
"При тяжёлом течении — цитокиновый шторм, дыхательная, сердечная, печёночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром, пневмонии. Могут быть опасные последствия, как инсульты и инфаркты", — отметил Крючков.
Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре допустили полное исчезновение дельта-штамма в России. По последним данным ведомства, доля этого варианта ковида среди выявляемых случаев заражения чуть выше четырёх процентов.
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