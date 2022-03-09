Инфекционист Малышев перечислил болезни-спутники ковида

Разные вирусные, грибковые, бактериальные инфекции могут присоединиться к ковиду из-за снижения иммунитета. Об этом предупредил вирусолог, инфекционист Николай Малышев.

"Могут присоединиться другие инфекционные заболевания на фоне ослабления иммунной защиты. Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел", — сказал Николай Малышев в интервью порталу Ura.ru.

По словам Малышева, CoViD-19 также может спровоцировать обострения других болезней. Учитывая, что абсолютно здоровых людей нет, особенно среди пожилых, ковид представляет опасность ещё и как провокатор "фоновых заболеваний". Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дополнил список возможных осложнений.

"При тяжёлом течении — цитокиновый шторм, дыхательная, сердечная, печёночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром, пневмонии. Могут быть опасные последствия, как инсульты и инфаркты", — отметил Крючков.