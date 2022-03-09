Дипломат Биричевский: Санкции Запада "оторваны от реальности"

Глава департамента МИД уверен, что нынешняя ситуация ведёт к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносит колоссальный ущерб гражданам стран – членов ЕС.

Политика введения санкций со стороны стран Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности. Такое мнение высказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"В ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности", — сказал Биричевский, беседуя с РИА "Новости".

Дипломат отметил, что ограничительные меры со стороны ЕС являются нелегитимными, подрывающими устои международного права. Помимо всего прочего, по его мнению, они противоречат интересам самого Евросоюза.