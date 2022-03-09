Эксперт Пикин рассказал, как отказ США от российской нефти отразится на экономике
Он отметил, что санкционная политика уже привела к взлёту стоимости газа и нефти. Россия же будет искать новые рынки сбыта своей сырьевой продукции.
Поставки газа и нефти в США и Великобританию из России никогда не занимали значительной доли экспорта. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя отказ этих двух стран от закупок российских энергоресурсов.
"В структуре экспорта эти поставки никогда не занимали значительной доли. Основные поставки из России идут в Евросоюз, который пока никаких санкций не вводит", — сказал Сергей Пикин в беседе с "радио КП".
Пикин отмечает, что США смогут получать нефть, например, из Саудовской Аравии, а Россия тем временем найдёт другие рынки сбыта.
"Европа заявляла о желании снизить объемы потребляемого газа к следующей зиме, однако я считаю, что это маловероятно. Но наши партнеры забывают, что любое эмбарго приводит к резкому росту цен. Потребитель в ЕС уже платит цену выше. Санкционная политика привела к тому, что цены на газ и нефть взлетели", — резюмировал Пикин.
Лайф рассказывал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с конфликтом на Украине.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Shutterstock