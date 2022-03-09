Эксперт Пикин рассказал, как отказ США от российской нефти отразится на экономике

Поставки газа и нефти в США и Великобританию из России никогда не занимали значительной доли экспорта. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя отказ этих двух стран от закупок российских энергоресурсов.

"В структуре экспорта эти поставки никогда не занимали значительной доли. Основные поставки из России идут в Евросоюз, который пока никаких санкций не вводит", — сказал Сергей Пикин в беседе с "радио КП".

Пикин отмечает, что США смогут получать нефть, например, из Саудовской Аравии, а Россия тем временем найдёт другие рынки сбыта.

"Европа заявляла о желании снизить объемы потребляемого газа к следующей зиме, однако я считаю, что это маловероятно. Но наши партнеры забывают, что любое эмбарго приводит к резкому росту цен. Потребитель в ЕС уже платит цену выше. Санкционная политика привела к тому, что цены на газ и нефть взлетели", — резюмировал Пикин.