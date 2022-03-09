Трамп обвинил ЕС в использовании США для запрета импорта из России

Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа", — говорится в распространённом заявлении Трампа.

Он заявил, что США, "как всегда, остаются наедине с собой", а Европа якобы пользуется Штатами, пока они её защищают.