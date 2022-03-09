Трамп обвинил ЕС в использовании США для запрета импорта из России
Бывший американский лидер уверен, что европейские страны не последуют примеру США и не станут бойкотировать российские нефть и газ.
Дональд Трамп. Фото © flickr / Gage Skidmore
Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа", — говорится в распространённом заявлении Трампа.
Он заявил, что США, "как всегда, остаются наедине с собой", а Европа якобы пользуется Штатами, пока они её защищают.
Лайф рассказывал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее она обнародовала документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.