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9 марта, 01:37

Трамп обвинил ЕС в использовании США для запрета импорта из России

Бывший американский лидер уверен, что европейские страны не последуют примеру США и не станут бойкотировать российские нефть и газ.

<p>Дональд Трамп. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/50042296863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gage Skidmore</a></p>

Дональд Трамп. Фото © flickr / Gage Skidmore

Европа "пользуется" США в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа", — говорится в распространённом заявлении Трампа.

Он заявил, что США, "как всегда, остаются наедине с собой", а Европа якобы пользуется Штатами, пока они её защищают.

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Лайф рассказывал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее она обнародовала документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Артем Порвин

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