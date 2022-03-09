"Не ради мести": Политолог Журавлёв объяснил важность искоренения нацбатальонов на Украине

Эксперт считает, что по-другому нельзя: это должно стать назиданием следующим поколениям, иначе они будут расти.

Украинские олигархи в 2014 году начали практически заводить себе и содержать "личные армии", ставшие сегодня националистическими батальонами. Об этом заявил политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По его мнению, со временем националисты поняли, что ждать денег от миллиардеров необязательно: их можно забрать самостоятельно.

"Эти батальоны не должны существовать. Я не говорю о том, что всех надо убить. Я говорю, что как организация, как структура они существовать не должны. И те, кто в этих батальонах служил, должен ответить за то, что он делал. Не ради того, чтобы их наказать, не ради того, чтобы мстить, а ради того, чтобы следующее поколение нацистов подумало о последствиях", — заявил Журавлёв в интервью телеканалу "360".

Он считает, что Нюрнбергский процесс, на котором соратники Гитлера были преданы суду, дал миру прививку от фашизма на несколько десятилетий вперёд, однако со временем эффект ослаб.

"Мы, собственно, боремся именно с нацбатальонами, они должны исчезнуть, а для этого они должны быть уничтожены как структуры, а их участники должны быть либо уничтожены, если они сопротивляются до последнего, либо арестованы и понести наказание. По-другому не получится. Иначе они и дальше будут растить поколение за поколением", — заявил политолог.