Telegraph: Джонсон решил возобновить фрекинг для отказа от российской нефти

Британское правительство рассматривает возможность возобновить добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга) для снижения энергетической зависимости от России. Об этом сообщают источники газеты The Daily Telegraph в кабинете министров.

Как пишет издание, последние два года в королевстве фактически действовал мораторий на фрекинг, поскольку этот метод вызывает обеспокоенность у экологов. Также возврат к этому методу добычи может критически восприняться населением районов, прилегающих к месторождениям..

Издание отмечает, что для изменения общественных настроений премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается выделить дополнительные инвестиции на развитие территорий, на которых будет проходит добыча сланцевого газа.