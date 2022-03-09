Telegraph: Джонсон решил возобновить фрекинг для отказа от российской нефти
Возврат к этому может быть критически воспринят населением, поскольку это спорный метод с точки зрения экологии. Его не использовали два года.
Британское правительство рассматривает возможность возобновить добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга) для снижения энергетической зависимости от России. Об этом сообщают источники газеты The Daily Telegraph в кабинете министров.
Как пишет издание, последние два года в королевстве фактически действовал мораторий на фрекинг, поскольку этот метод вызывает обеспокоенность у экологов. Также возврат к этому методу добычи может критически восприняться населением районов, прилегающих к месторождениям..
Издание отмечает, что для изменения общественных настроений премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается выделить дополнительные инвестиции на развитие территорий, на которых будет проходит добыча сланцевого газа.
Лайф рассказывал, что Еврокомиссия также предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, был представлен документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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