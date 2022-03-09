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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 02:49

Минобороны Британии запретило своим военнослужащим посещать Украину

Это касается и тех, кто находится в увольнении. Ослушавшихся могут привлечь к дисциплинарной и административной ответственности.

Военнослужащим Великобритании запретили самовольно отправляться на территорию Украины. Такой запрет выпустило Министерство обороны Соединённого Королевства.

"Всем военнослужащим запрещено выезжать на Украину до дальнейшего уведомления", — цитирует газета The Independent представителя Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие, которые всё же отправятся на Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями. При этом подчёркивается, что запрет распространяется и на тех, кто находится в увольнении.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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flickr / Defence Imagery

Артем Порвин
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