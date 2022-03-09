Компания отозвала популярные смарт-часы из-за ожогов пользователей
Оказалось, что из-за технических проблем аккумулятор девайса может перегреваться. В ряде случаев происходило возгорание батареи.
Принадлежащая Google компания Fitbit отозвала часы популярной модели Ionic. Причиной этому стали многочисленные жалобы пользователей — они сообщали, что получали ожоги во время эксплуатации девайса.
Как пишет издание Thee Verge, оказалось, что из-за технических проблем аккумулятор девайса мог перегреваться. В ряде случаев происходило возгорание батареи, которое привело к получению ожогов.
"Безопасность клиентов всегда является главным приоритетом Fitbit, и из соображений предосторожности мы проводим добровольный отзыв смарт-часов", — отметили представители фирмы.
По данным Комиссии по безопасности товаров широкого потребления США, в Fitbit обратились 115 пользователей из США и 59 из других стран. Компании стало известно о 78 случаях, когда Fibit Ionic нанесли ожоги своим владельцам из США, а в других государства из-за устройства пострадало 49 пользователей.
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