В Бурятии лавина накрыла группу туристов в горах
О сложных погодных условиях жителей региона предупреждали заранее. В том числе советовали на время отложить дальние поездки.
Незарегистрированная туристическая группа попала в горном районе Бурятии под лавину. По предварительным данным, один человек скончался. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как рассказали в ведомстве, информация о происшествии поступила в 21:30 (16:00 мск) 8 марта. Снежная масса сошла на перевале Пушкина в Окинском районе. Отмечается, что информация от заявителя проверяется.
Перед этим в республиканском гидрометцентре предупреждали о сильном ветре, метели и сильном снегопаде. Жителей региона призывали отказаться от дальних поездок. Сообщалось о лавинной опасности в Северо-Байкальском районе.
Лайф сообщал, что ранее в Якутии произошёл сход снежной лавины прямо на автодорогу. В оказавшихся в ледяном плену автомобилях находилось семь человек, один из них погиб.
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