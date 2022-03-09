В Бурятии лавина накрыла группу туристов в горах

Незарегистрированная туристическая группа попала в горном районе Бурятии под лавину. По предварительным данным, один человек скончался. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как рассказали в ведомстве, информация о происшествии поступила в 21:30 (16:00 мск) 8 марта. Снежная масса сошла на перевале Пушкина в Окинском районе. Отмечается, что информация от заявителя проверяется.

Перед этим в республиканском гидрометцентре предупреждали о сильном ветре, метели и сильном снегопаде. Жителей региона призывали отказаться от дальних поездок. Сообщалось о лавинной опасности в Северо-Байкальском районе.