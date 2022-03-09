Пентагон сообщил о намерении перебросить ЗРК Patriot в Польшу
В американском военном ведомстве полагают, что такой шаг позволит противодействовать потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории стран – членов НАТО.
США намереваются перебросить в Польшу зенитные комплексы Patriot. Пентагон решил дать положительный ответ на предложение Варшавы, сообщил представитель Европейского командования ВС США Адам Миллер.
Отвечая на запрос ТАСС, он рассказал, что речь идёт о двух батареях этого комплекса. В Пентагоне уверены, что такой шаг позволит противодействовать неким потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО в целом.
"Это разумная мера, направленная на защиту сил, которая подчёркивает нашу приверженность статье 5 и не поддерживает какие-либо наступательные операции", — заверил Миллер.
Согласно вышеупомянутой статье, в случае нападения на какую-либо страну, являющуюся членом альянса, последует коллективный ответ всех членов НАТО.
А ранее Лайф писал, что Польша заявила о готовности передать свои МиГ-29 в распоряжение США. Власти страны пришли к этому после консультаций между правительством и президентом. Самолёты предлагается перебросить безвозмездно на базу Рамштайн в Германии. В Пентагоне такую идею не оценили.