Госдеп рекомендовал отправляющимся на Украину американцам написать завещание

Ещё один совет — оставить образцы ДНК поставщику медицинских услуг на случай, если остающейся в Штатах семье потребуется сверять эти данные.

Американцам, которые решат отправиться на Украину, Госдепартамент США посоветовал составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК.

"Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой... составить завещание... оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним", — говорится в рекомендациях Госдепа.

Кроме того, всем, кто решил поехать на Украину, рекомендовано обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом, а также оставить "пожелания относительно похорон". Согласно советам Госдепа, нужно также поделиться с близкими важными документами и контактной информацией, чтобы они могли управлять делами американца, который не сможет вернуться в Штаты.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что радикалы на Украине используют как живой щит более 1,5 тысячи иностранцев. Националистические батальоны держат заложников в Харькове, Сумах, Херсоне, Мариуполе, Одессе, Киеве и Чернигове.