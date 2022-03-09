Имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка арестовано решением суда
Общая стоимость его выявленных активов, в том числе недвижимости — более девяти миллионов рублей. При этом экс-глава города проходит по делу, в котором фигурирует сумма взятки в 19 миллионов.
Олег Гуменюк. Фото © Instagram / ovgumenyuk
Суд наложил арест на имущество, принадлежащее экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток. Об этом сообщил представитель регионального Следственного управления СК РФ.
"По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более 9 миллионов рублей", – передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее Лайф писал, что экс-мэра Владивостока Гуменюка арестовали по делу о взятках. По версии следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый получил "вознаграждения" на сумму более 19,5 млн рублей.