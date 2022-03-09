Имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка арестовано решением суда

Общая стоимость его выявленных активов, в том числе недвижимости — более девяти миллионов рублей. При этом экс-глава города проходит по делу, в котором фигурирует сумма взятки в 19 миллионов.