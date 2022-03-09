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9 марта, 04:03

Имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка арестовано решением суда

Общая стоимость его выявленных активов, в том числе недвижимости — более девяти миллионов рублей. При этом экс-глава города проходит по делу, в котором фигурирует сумма взятки в 19 миллионов.

<p>Олег Гуменюк. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPAJL0CBOuo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ovgumenyuk</a></p>

Олег Гуменюк. Фото © Instagram / ovgumenyuk

Суд наложил арест на имущество, принадлежащее экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток. Об этом сообщил представитель регионального Следственного управления СК РФ.

"По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более 9 миллионов рублей",передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства.

СК показал видео задержания экс-мэра Владивостока за получение взяток на 19,5 млн

СК показал видео задержания экс-мэра Владивостока за получение взяток на 19,5 млн

Ранее Лайф писал, что экс-мэра Владивостока Гуменюка арестовали по делу о взятках. По версии следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый получил "вознаграждения" на сумму более 19,5 млн рублей.

Артем Порвин

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