Соединённые Штаты опасаются, что их вместе с Киевом уличат в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд — она признала, что на Украине есть объекты биологических исследований и Вашингтон пытается не допустить попадания материалов оттуда в руки Москвы.

"Заявления представителя Госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — приводит пресс-служба Посольства России комментарий Анатолия Антонова.

Он отметил, что в ходе российской "Операции Z" были вскрыты факты экстренной зачистки властями Украины следов военно-биологической программы. Есть данные об уничтожении целого ряда патогенов: "возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".

Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она.