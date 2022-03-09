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9 марта, 04:49
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Антонов: США опасаются, что будут уличены в нарушении Конвенции о биооружии

Дипломат напомнил, что в ходе "Операции Z" на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки властями страны следов военно-биологической программы. Есть данные об уничтожении целого ряда патогенов.

Соединённые Штаты опасаются, что их вместе с Киевом уличат в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд — она признала, что на Украине есть объекты биологических исследований и Вашингтон пытается не допустить попадания материалов оттуда в руки Москвы.

Нуланд: США опасаются потери данных из биолабораторий на Украине

Нуланд: США опасаются потери данных из биолабораторий на Украине

"Заявления представителя Госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — приводит пресс-служба Посольства России комментарий Анатолия Антонова.

Он отметил, что в ходе российской "Операции Z" были вскрыты факты экстренной зачистки властями Украины следов военно-биологической программы. Есть данные об уничтожении целого ряда патогенов: "возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".

Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она.

До этого Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Андрей Григорьев

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