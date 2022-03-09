Нуланд: США опасаются потери данных из биолабораторий на Украине

Таким образом, дипломат фактически официально подтвердила наличие там биологических исследовательских объектов США.

Объекты, на которых проводились исследования в сфере биологии, на Украине есть, и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Дипломат таким образом ответила на вопрос о наличии биооружия в Незалежной, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих материалов в руки российских сил, если они приблизятся", — сказала Нуланд.

Как писал Лайф ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России. Полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила она.