НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 21:27

Нуланд: США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

По этому вопросу проходят консультации не только в Америке, но и в странах Европы. Дипломат назвала крипторынок "опасной дорожкой".

Вашингтон изучает возможности ограничения доступа России к криптовалютам. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнёрами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку", — заявила Нуланд на слушаниях в Комитете сената по международным отношениям.

ЕК предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года

ЕК предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года

Лайф напоминает, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1