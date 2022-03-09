Нуланд: США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам
По этому вопросу проходят консультации не только в Америке, но и в странах Европы. Дипломат назвала крипторынок "опасной дорожкой".
Вашингтон изучает возможности ограничения доступа России к криптовалютам. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнёрами в Европе о том, что мы можем сделать вместе, чтобы закрыть эту опасную дорожку", — заявила Нуланд на слушаниях в Комитете сената по международным отношениям.
Лайф напоминает, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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