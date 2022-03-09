Минфин США уточнил, когда введёт запрет на импорт нефти из России

В документе говорится, что ограничение будет введено на сделки, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации. До 22 апреля запрет не коснётся сделок, которые были заключены до 8 марта.