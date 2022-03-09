Минфин США уточнил, когда введёт запрет на импорт нефти из России
Ранее президент Штатов Джо Байден заявлял, что Вашингтон с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать примеру США.
Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов и угля из России. Согласно распространённой ведомством специальной генеральной лицензии, это 22 апреля 2022 года.
В документе говорится, что ограничение будет введено на сделки, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации. До 22 апреля запрет не коснётся сделок, которые были заключены до 8 марта.
Как сообщал Лайф, ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признался, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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