Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА
Он был запущен Соединёнными Штатами после Второй мировой войны для восстановления Европы и свёрнут во второй половине 60-х годов прошлого века.
Западные страны намерены разработать план по восстановлению Украины. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в Лондоне с председателями правительств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).
"Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", — сказал британский премьер.
Отметим, что американский план Маршала по помощи Европе был представлен в 1947 году. Тогда в его осуществлении участвовало 17 европейских стран. Он предусматривал устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.