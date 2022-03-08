ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 20:51
3541

Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © ТАСС / ЕРА

Он был запущен Соединёнными Штатами после Второй мировой войны для восстановления Европы и свёрнут во второй половине 60-х годов прошлого века.

Западные страны намерены разработать план по восстановлению Украины. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в Лондоне с председателями правительств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

"Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", сказал британский премьер.

Отметим, что американский план Маршала по помощи Европе был представлен в 1947 году. Тогда в его осуществлении участвовало 17 европейских стран. Он предусматривал устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

Минобороны: Военные РФ взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине
Минобороны: Военные РФ взяли под контроль ещё два населённых пункта на Украине

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage
Артем Порвин
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Борис Джонсон
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar