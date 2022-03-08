Джонсон сообщил о разработке аналога плана Маршалла для Украины

Он был запущен Соединёнными Штатами после Второй мировой войны для восстановления Европы и свёрнут во второй половине 60-х годов прошлого века.

Западные страны намерены разработать план по восстановлению Украины. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в Лондоне с председателями правительств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

"Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", — сказал британский премьер.

Отметим, что американский план Маршала по помощи Европе был представлен в 1947 году. Тогда в его осуществлении участвовало 17 европейских стран. Он предусматривал устранение торговых барьеров, модернизацию промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.