Посол Антонов: Отказ от ресурсов России приведёт к колебаниям на мировых рынках

Отказ США от российских энергоресурсов приведёт к колебаниям и дестабилизации мировых рынков, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что больше всего пострадают рядовые американцы.

"Рядовые американцы сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают ещё больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведёт к значительным колебаниям и на мировых энергорынках", — отметили в диппредставительстве.

Там добавили, что эта мера негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США.