Посол Антонов: Отказ от ресурсов России приведёт к колебаниям на мировых рынках
В диппредставительстве отметили, что такое решение США также негативно отразится на рядовых американцах и на интересах компаний Соединённых Штатов.
Отказ США от российских энергоресурсов приведёт к колебаниям и дестабилизации мировых рынков, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что больше всего пострадают рядовые американцы.
"Рядовые американцы сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают ещё больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведёт к значительным колебаниям и на мировых энергорынках", — отметили в диппредставительстве.
Там добавили, что эта мера негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США.
"России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию", — подчеркнули в российском посольстве.
Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. При этом он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.