В Минцифры рассказали подробности об атаке хакеров на сайты госорганов
В ведомстве сообщили, что целью злоумышленников стал виджет, который интегрирован в сайты ряда государственных порталов. Проблему решили быстро.
Хакеры взломали сервис, который интегрирован в сайты ряда государственных органов. Восстановить его работу удалось в течение часа, порталы ведомства под серьёзной защитой. Об этом заявили в Минцифры РФ.
"Минцифры сообщает о взломе сервиса (виджета), который интегрирован в сайты ряда госорганов. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа", — говорится в сообщении ведомства.
Там подчеркнули, что сайты госорганов находятся под серьёзной защитой, мониторинг по кибербезопасности ресурсов идёт круглосуточно.
Как сообщал Лайф, ранее в Минкультуры РФ подтвердили факт взлома официального сайта ведомства. Ресурс подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. СМИ же сообщали об атаках и на ряд других государственных ресурсов.
Pixabay