В Минцифры рассказали подробности об атаке хакеров на сайты госорганов

Хакеры взломали сервис, который интегрирован в сайты ряда государственных органов. Восстановить его работу удалось в течение часа, порталы ведомства под серьёзной защитой. Об этом заявили в Минцифры РФ.

"Минцифры сообщает о взломе сервиса (виджета), который интегрирован в сайты ряда госорганов. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа", — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что сайты госорганов находятся под серьёзной защитой, мониторинг по кибербезопасности ресурсов идёт круглосуточно.