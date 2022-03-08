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8 марта, 20:41

В Минцифры рассказали подробности об атаке хакеров на сайты госорганов

В ведомстве сообщили, что целью злоумышленников стал виджет, который интегрирован в сайты ряда государственных порталов. Проблему решили быстро.

Хакеры взломали сервис, который интегрирован в сайты ряда государственных органов. Восстановить его работу удалось в течение часа, порталы ведомства под серьёзной защитой. Об этом заявили в Минцифры РФ.

"Минцифры сообщает о взломе сервиса (виджета), который интегрирован в сайты ряда госорганов. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа", — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что сайты госорганов находятся под серьёзной защитой, мониторинг по кибербезопасности ресурсов идёт круглосуточно.

В "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти

В "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти

Как сообщал Лайф, ранее в Минкультуры РФ подтвердили факт взлома официального сайта ведомства. Ресурс подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. СМИ же сообщали об атаках и на ряд других государственных ресурсов.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Григорьев

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