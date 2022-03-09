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9 марта, 04:26
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WSJ: Лидеры двух ближневосточных стран отказались общаться с Байденом по Украине

Речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.

Лидеры Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отказались общаться с президентом США Джо Байденом, который хотел по телефону обсудить с ними ситуацию вокруг Украины. Об этом рассказал газете The Wall Street Journal американский чиновник, знакомый с ситуацией.

Как пишет издание, речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.

"Были ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся", — сказал американский чиновник относительно планов переговоров Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Аналогичное решение — отказаться от проведения телефонных переговоров — принял и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

При этом газета обращает внимание на тот факт, что на прошлой неделе лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Эксперт Пикин рассказал, как отказ США от российской нефти отразится на экономике

Эксперт Пикин рассказал, как отказ США от российской нефти отразится на экономике

Как сообщал Лайф, ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Facebook / The White House

Артем Порвин

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