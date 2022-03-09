WSJ: Лидеры двух ближневосточных стран отказались общаться с Байденом по Украине

Лидеры Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отказались общаться с президентом США Джо Байденом, который хотел по телефону обсудить с ними ситуацию вокруг Украины. Об этом рассказал газете The Wall Street Journal американский чиновник, знакомый с ситуацией.

Как пишет издание, речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.

"Были ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся", — сказал американский чиновник относительно планов переговоров Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Аналогичное решение — отказаться от проведения телефонных переговоров — принял и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.