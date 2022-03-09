WSJ: Лидеры двух ближневосточных стран отказались общаться с Байденом по Украине
Речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.
Лидеры Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отказались общаться с президентом США Джо Байденом, который хотел по телефону обсудить с ними ситуацию вокруг Украины. Об этом рассказал газете The Wall Street Journal американский чиновник, знакомый с ситуацией.
Как пишет издание, речь должна была пойти об увеличении объёмов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.
"Были ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся", — сказал американский чиновник относительно планов переговоров Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Аналогичное решение — отказаться от проведения телефонных переговоров — принял и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.
При этом газета обращает внимание на тот факт, что на прошлой неделе лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщал Лайф, ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / The White House