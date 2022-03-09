Овечкин догнал Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на третье место
Следующей целью российского нападающего станет Горди Хоу, у которого на счету 801 шайба. Форварду "Вашингтона" надо забросить ещё 35 шайб. Первое же место занимает Уэйн Гретцки — 894 гола.
Александр Овечкин. Обложка © Twitter / Washington Capitals
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари Флеймз" (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром.
Теперь на счету российского нападающего — 766 голов. На втором месте располагается Горди Хоу с 801-й шайбой, а первое место в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы).
А ранее Овечкин рассказал о цели своей карьеры в НХЛ. По словам россиянина, он собирается стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в лиге.