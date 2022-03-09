НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 05:11

Овечкин догнал Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на третье место

Следующей целью российского нападающего станет Горди Хоу, у которого на счету 801 шайба. Форварду "Вашингтона" надо забросить ещё 35 шайб. Первое же место занимает Уэйн Гретцки — 894 гола.

<p>Александр Овечкин. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Capitals/status/1501417557299015692/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Александр Овечкин. Обложка © Twitter / Washington Capitals

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари Флеймз" (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром.

Теперь на счету российского нападающего — 766 голов. На втором месте располагается Горди Хоу с 801-й шайбой, а первое место в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы).

"Просто нон-стоп": Нападающий "Вашингтона" восхитился действиями Овечкина

"Просто нон-стоп": Нападающий "Вашингтона" восхитился действиями Овечкина

А ранее Овечкин рассказал о цели своей карьеры в НХЛ. По словам россиянина, он собирается стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в лиге.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1