Овечкин догнал Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на третье место

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Калгари Флеймз" (5:4) и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром.

Теперь на счету российского нападающего — 766 голов. На втором месте располагается Горди Хоу с 801-й шайбой, а первое место в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы).