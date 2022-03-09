Минпромторг: Российский турбовинтовой лайнер получит название "Ладога"
Сейчас проект называется ТВРС-44. Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил конструкторам и инженерам придумать новое наименование этому самолёту.
Макет проекта ТВРС-44, который получит название "Ладога". Обложка © VK / "Энциклопедия военной авиации"
Новый российский турбовинтовой 44-местный лайнер (ТВРС) получит название "Ладога". Об этом стало известно на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с руководителями авиаотрасли, сообщает пресс-служба министерства.
"Новая 44-местная машина получит знакомое и родное для всех россиян имя — "Ладога", — говорится в сообщении.
Также в ходе встречи затрагивались темы отраслевой кооперации в контуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проекты L-410, "Байкал" и ТВРС-44.
А ранее Денис Мантуров заявил о готовности России уйти от импорта энергетического оборудования. Более того, Минпромторг намерен предложить конструктивные деловые отношения заинтересованным и добросовестным иностранным компаниям, а также выполнить все ранее взятые на себя обязательства.