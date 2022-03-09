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9 марта, 05:42

Минпромторг: Российский турбовинтовой лайнер получит название "Ладога"

Сейчас проект называется ТВРС-44. Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил конструкторам и инженерам придумать новое наименование этому самолёту.

<p>Макет проекта ТВРС-44, который получит название "Ладога". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-173678697_215379?z=photo-173678697_457320810/wall-173678697_215379" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Энциклопедия военной авиации"</a></p>

Макет проекта ТВРС-44, который получит название "Ладога". Обложка © VK / "Энциклопедия военной авиации"

Новый российский турбовинтовой 44-местный лайнер (ТВРС) получит название "Ладога". Об этом стало известно на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с руководителями авиаотрасли, сообщает пресс-служба министерства.

"Новая 44-местная машина получит знакомое и родное для всех россиян имя — "Ладога", — говорится в сообщении.

Также в ходе встречи затрагивались темы отраслевой кооперации в контуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проекты L-410, "Байкал" и ТВРС-44.

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А ранее Денис Мантуров заявил о готовности России уйти от импорта энергетического оборудования. Более того, Минпромторг намерен предложить конструктивные деловые отношения заинтересованным и добросовестным иностранным компаниям, а также выполнить все ранее взятые на себя обязательства.

Светлана Оперук

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