Минпромторг: Российский турбовинтовой лайнер получит название "Ладога"

Новый российский турбовинтовой 44-местный лайнер (ТВРС) получит название "Ладога". Об этом стало известно на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с руководителями авиаотрасли, сообщает пресс-служба министерства.

"Новая 44-местная машина получит знакомое и родное для всех россиян имя — "Ладога", — говорится в сообщении.

Также в ходе встречи затрагивались темы отраслевой кооперации в контуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проекты L-410, "Байкал" и ТВРС-44.