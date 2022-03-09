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9 марта, 06:16
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МО РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс

В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединённых сил", уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа командующего Нацгвардией Украины о наступлении на Донбасс в марте этого года. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины", — сказал он.

В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил в Донбассе, добавил генерал-майор. В приказе утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, организация её всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ
  • Фото © Минобороны РФ
    Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

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Минобороны: Военные РФ уничтожили 123 зенитных ракетных комплекса ПВО в ходе "Операции Z"

Минобороны: Военные РФ уничтожили 123 зенитных ракетных комплекса ПВО в ходе "Операции Z"

Конашенков особо подчеркнул, что данное соединение с 2016 года натаскивалось инструкторами США и Британии по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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