МО РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс

В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединённых сил", уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа командующего Нацгвардией Украины о наступлении на Донбасс в марте этого года. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины", — сказал он.

В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил в Донбассе, добавил генерал-майор. В приказе утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, организация её всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.











