Байден пообещал добиваться возвращения на родину осуждённого в РФ американца Рида
Президент Соединённых Штатов также заявил, что будет поддерживать связь с его родителями. Студента приговорили в 2020 году к девяти годам колонии за нападение на сотрудников полиции в Москве.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с родителями осуждённого в Москве за нападение на полицейских американца Тревора Рида пообещал добиться его освобождения. Об этом рассказал журналистам представитель Белого дома.
По его словам, Байден позвонил Джои и Поле Рид после выступления в штате Техас. В разговоре он "подтвердил свою готовность сделать всё возможное для возвращения их сына домой". Американский президент также пообещал поддерживать контакт с родителями Рида и найти время, чтобы лично встретиться с ними.
Напомним, студента из Техаса Тревора Рида в июле 2020 года в Головинском районном суде приговорили к девяти годам колонии. В августе 2019 года он повёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании. Кроме того, по пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП. Летом 2021 года американца этапировали из московского СИЗО-5 отбывать наказание в мордовской колонии.
Facebook / Joe Biden