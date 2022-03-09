Байден пообещал добиваться возвращения на родину осуждённого в РФ американца Рида

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с родителями осуждённого в Москве за нападение на полицейских американца Тревора Рида пообещал добиться его освобождения. Об этом рассказал журналистам представитель Белого дома.

По его словам, Байден позвонил Джои и Поле Рид после выступления в штате Техас. В разговоре он "подтвердил свою готовность сделать всё возможное для возвращения их сына домой". Американский президент также пообещал поддерживать контакт с родителями Рида и найти время, чтобы лично встретиться с ними.