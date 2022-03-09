Басурин: Более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за прошедшие сутки

Более 40 жителей Мариуполя смогли покинуть город за прошедшие сутки, в том числе шестеро детей. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" .

"За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда. 42 человека, из них — шестеро детей", — сказал он.

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По словам Басурина, в городе по-прежнему сохраняется тяжёлая ситуация, а националисты продолжают блокировать работу гумкоридоров. Замначальника управления ведомства также отметил, что за прошедшие сутки ранения получило пять мирных жителей на освобождённых ДНР территориях. Он уточнил, что на данный момент Народная милиция республики освободила 66 населённых пунктов и вышла к Запорожской области. Тем временем украинские военные продолжают обстреливать Горловку, Донецк и Докучаевск из реактивных систем залпового огня "Град", а также тяжёлой артиллерии и миномётов.