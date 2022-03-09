Басурин: Более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за прошедшие сутки
Замначальника Управления Народной милиции ДНР отметил, что в городе по-прежнему сохраняется тяжёлая ситуация. Националисты продолжают блокировать работу гуманитарных коридоров, подчеркнул он.
Более 40 жителей Мариуполя смогли покинуть город за прошедшие сутки, в том числе шестеро детей. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
"За минувшие сутки люди сами смогли выбраться оттуда. 42 человека, из них — шестеро детей", — сказал он.
По словам Басурина, в городе по-прежнему сохраняется тяжёлая ситуация, а националисты продолжают блокировать работу гумкоридоров. Замначальника управления ведомства также отметил, что за прошедшие сутки ранения получило пять мирных жителей на освобождённых ДНР территориях. Он уточнил, что на данный момент Народная милиция республики освободила 66 населённых пунктов и вышла к Запорожской области. Тем временем украинские военные продолжают обстреливать Горловку, Донецк и Докучаевск из реактивных систем залпового огня "Град", а также тяжёлой артиллерии и миномётов.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Рюмин