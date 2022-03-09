Захарова указала на специфическое состояние Зеленского

Ранее в интервью американскому телеканалу ABC Владимир Зеленский признался, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды. Также украинский лидер согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР. При этом он заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди.