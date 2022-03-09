Захарова указала на специфическое состояние Зеленского
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ заметила, что опираться на слова украинского лидера как на озвучивание сформированной позиции невозможно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на специфическое и неадекватное состояние президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sputnik.
"Всерьёз анализировать эти заявления не представляется возможным из-за фактора достаточно специфического состояния. Очевидно, что состояние неадекватное", — сказала Захарова.
По её словам, опираться на слова украинского лидера как на озвучивание сформированной позиции невозможно.
Ранее в интервью американскому телеканалу ABC Владимир Зеленский признался, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО. По его словам, альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией, поэтому не спешит принимать Незалежную в свои ряды. Также украинский лидер согласился обсуждать с Россией вопрос признания Крыма, ДНР и ЛНР. При этом он заметил, что важным моментом для этого будет то, как на этих территориях будут продолжать жить люди.
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