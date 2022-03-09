В Минобороны раскрыли планы националистов участвовать в наступлении на Донбасс

Все мероприятия слаживания было предписано завершить до конца февраля, чтобы выполнять боевые задачи в составе украинской "операции объединённых сил", заметил генерал-майор Игорь Конашенков.

Украинские националисты должны были принимать участие в наступлении на Донбасс в марте этого года в составе межвидовой группировки войск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединённых сил" в Донбассе", — сообщил генерал.