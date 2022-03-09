В Минобороны раскрыли планы националистов участвовать в наступлении на Донбасс
Все мероприятия слаживания было предписано завершить до конца февраля, чтобы выполнять боевые задачи в составе украинской "операции объединённых сил", заметил генерал-майор Игорь Конашенков.
Украинские националисты должны были принимать участие в наступлении на Донбасс в марте этого года в составе межвидовой группировки войск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.
"Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской "операции объединённых сил" в Донбассе", — сообщил генерал.
Ранее Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс. В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / Генеральний штаб ЗСУ