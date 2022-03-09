В Минобороны пока не знают роль США и НАТО в подготовке наступления Украины на Донбасс
При этом ранее генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что инструкторы США и Британии натаскивали украинские подразделения при подготовке по "натовским стандартам".
В настоящий момент неизвестно, насколько глубоко украинская армия вовлекла США и НАТО в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.
"Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печётся о мире на Украине", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее в Минобороны заявили, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР. Также в ведомстве раскрыли планы националистов участвовать в наступлении. Все мероприятия слаживания было предписано завершить до конца февраля, чтобы выполнять боевые задачи в составе украинской "операции объединённых сил".
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / Генеральный штаб ЗСУ