В Минобороны пока не знают роль США и НАТО в подготовке наступления Украины на Донбасс

При этом ранее генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что инструкторы США и Британии натаскивали украинские подразделения при подготовке по "натовским стандартам".

В настоящий момент неизвестно, насколько глубоко украинская армия вовлекла США и НАТО в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печётся о мире на Украине", — сказал он в ходе брифинга.