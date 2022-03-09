Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что республика не собирается присоединяться к НАТО

Молдавия не собирается вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в беседе с Euronews.

"Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО", — сказала она.