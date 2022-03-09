Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что республика не собирается присоединяться к НАТО
По её словам, государство будет добиваться членства в Европейском союзе. Причём для этого страна не планирует объединяться с Румынией.
Молдавия не собирается вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в беседе с Euronews.
"Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО", — сказала она.
Гаврилица также отметила, что Правительство Молдавии не рассматривает вариант объединения с Румынией для получения членства в ЕС и НАТО. В интервью уточняется, что некоторые румынские политические партии говорят о проведении референдума для этого.
Как сообщал Лайф, ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. 28 февраля он подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Документ был адресован Эмманюэлю Макрону, Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Роберте Метсоле. Заявку также подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он назвал это этапом, который "открывает новую страницу истории и продолжает усилия предков". Следом за ней президент Молдавии Майа Санду заявила о подаче заявки на вступление в Евросоюз. 7 марта ЕС начал рассмотрение обращений этих стран. Еврокомиссия должна будет дать официальное заключение, после которого 27 членов сообщества решат дальнейшую судьбу стран.
Facebook / Natalia Gavrilița PM