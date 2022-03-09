"Обязательства не выполнены": "Уралкалий" потребовал от команды "Формулы-1" "Хаас" вернуть спонсорские средства

На прошлой неделе "конюшня" разорвала контракты со своим титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным.

Российская компания "Уралкалий" потребовала от команды "Формулы-1" "Хаас" немедленно вернуть спонсорские средства за сезон 2022 года. Об этом сообщается на сайте производителя калийных удобрений.

"Уралкалий" намерен защищать свои интересы в соответствии с применимыми правовыми процедурами и оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство, требовать возмещения убытков и возврата значительных сумм, уплаченных "Уралкалием" за сезон "Формулы-1" 2022 года. Поскольку большая часть спонсорского финансирования за сезон-2022 уже передана "Хаасу", а команда расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона, в "Хаасе", таким образом, не выполнили свои обязательства перед "Уралкалием", — говорится в сообщении пресс-службы компании.