"Обязательства не выполнены": "Уралкалий" потребовал от команды "Формулы-1" "Хаас" вернуть спонсорские средства
На прошлой неделе "конюшня" разорвала контракты со своим титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным.
Российская компания "Уралкалий" потребовала от команды "Формулы-1" "Хаас" немедленно вернуть спонсорские средства за сезон 2022 года. Об этом сообщается на сайте производителя калийных удобрений.
"Уралкалий" намерен защищать свои интересы в соответствии с применимыми правовыми процедурами и оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство, требовать возмещения убытков и возврата значительных сумм, уплаченных "Уралкалием" за сезон "Формулы-1" 2022 года. Поскольку большая часть спонсорского финансирования за сезон-2022 уже передана "Хаасу", а команда расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона, в "Хаасе", таким образом, не выполнили свои обязательства перед "Уралкалием", — говорится в сообщении пресс-службы компании.
На прошлой неделе "Хаас" разорвал контракты с "Уралкалием", с 2021 года являвшимся титульным спонсором команды, а также с российским гонщиком Никитой Мазепиным.
Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Haas F1