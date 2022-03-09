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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 12:32

"Обязательства не выполнены": "Уралкалий" потребовал от команды "Формулы-1" "Хаас" вернуть спонсорские средства

На прошлой неделе "конюшня" разорвала контракты со своим титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным.

Российская компания "Уралкалий" потребовала от команды "Формулы-1" "Хаас" немедленно вернуть спонсорские средства за сезон 2022 года. Об этом сообщается на сайте производителя калийных удобрений.

"Уралкалий" намерен защищать свои интересы в соответствии с применимыми правовыми процедурами и оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство, требовать возмещения убытков и возврата значительных сумм, уплаченных "Уралкалием" за сезон "Формулы-1" 2022 года. Поскольку большая часть спонсорского финансирования за сезон-2022 уже передана "Хаасу", а команда расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона, в "Хаасе", таким образом, не выполнили свои обязательства перед "Уралкалием", говорится в сообщении пресс-службы компании.

На прошлой неделе "Хаас" разорвал контракты с "Уралкалием", с 2021 года являвшимся титульным спонсором команды, а также с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

"Мы не можем иметь дело с этим": В "Хаасе" объяснили, почему разорвали контракт с Мазепиным
"Мы не можем иметь дело с этим": В "Хаасе" объяснили, почему разорвали контракт с Мазепиным

Ранее Лайф сообщал, что Международная автомобильная федерация (FIA) обязала российских и белорусских гонщиков подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации. В частности, им запретили произносить слова "русский", "белорусский", "Россия" и "Белоруссия". При этом условии нашим гонщикам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Haas F1

Роман Фейгин
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