Страны Северной Европы и ЕС приостановили сотрудничество с РФ в Евроарктическом регионе

Такое решение было принято из-за ситуации на Украине. Организация была учреждена в 1993 году. В неё вошли Дания, Исландия, Норвегия, РФ, Финляндия и Швеция, а также Комиссия европейских сообществ.

Страны Северной Европы и Евросоюза сообщили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.

"Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС не имеют иного выбора, кроме как приостановить деятельность, в которую вовлечена Россия, в баренцевом/евроарктическом сотрудничестве", — уточняется в заявлении.

Организация сотрудничества была учреждена в 1993 году. В СБЕР вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия европейских сообществ. При этом девять государств: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония — имеют статус наблюдателей.