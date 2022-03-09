Страны Северной Европы и ЕС приостановили сотрудничество с РФ в Евроарктическом регионе
Такое решение было принято из-за ситуации на Украине. Организация была учреждена в 1993 году. В неё вошли Дания, Исландия, Норвегия, РФ, Финляндия и Швеция, а также Комиссия европейских сообществ.
Страны Северной Европы и Евросоюза сообщили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.
"Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС не имеют иного выбора, кроме как приостановить деятельность, в которую вовлечена Россия, в баренцевом/евроарктическом сотрудничестве", — уточняется в заявлении.
Организация сотрудничества была учреждена в 1993 году. В СБЕР вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия европейских сообществ. При этом девять государств: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония — имеют статус наблюдателей.
Ранее Лайф сообщал, что совет CERN приостановил членство России в организации в статусе наблюдателя. 23 страны – члена организации "самым решительным образом осудили" специальную военную "Операцию Z" на Украине, которую назвали вторжением и незаконным применением войск.
Как сообщал Лайф, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская военная "Операция Z" на Украине. Президент Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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