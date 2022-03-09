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9 марта, 09:22

Президент РПЛ заявил, что временно находится не в России

Впрочем, уже в ближайшие дни он планирует вернуться в нашу страну.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц в беседе со Sport24 заявил, что сейчас находится за пределами России.

"Да, действительно, в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами", — заявил Хачатурянц.

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По словам руководителя лиги, он планирует вернуться в Россию уже 20 марта.

Обложка ©

ТАСС / Карпухин Сергей

Шамиль Гаджиев
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