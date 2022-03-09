Президент РПЛ заявил, что временно находится не в России
Впрочем, уже в ближайшие дни он планирует вернуться в нашу страну.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц в беседе со Sport24 заявил, что сейчас находится за пределами России.
"Да, действительно, в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами", — заявил Хачатурянц.
По словам руководителя лиги, он планирует вернуться в Россию уже 20 марта.
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ТАСС / Карпухин Сергей