У покинувшего Россию Леонтьева нашли особняк в Майами и огромные счета в Москве
Новый дом в США артист приобрёл к своему 70-летнему юбилею, дизайном и интерьером занимается супруга певца. Также известно, что соседями семейной пары стали Бекхэмы.
После начала военной спецоперации на Украине 72-летний Валерий Леонтьев покинул Москву и отправился к своей супруге в Майами, где Людмила Исакович проживает уже более 20 лет. Почему народный артист России так поспешил покинуть страну, пока не известно. Певец не объяснил даже друзьям, плановый это отпуск или на то есть веская причина, пишет портал kp.ru.
Тем временем за границей у Леонтьева есть немало элитной недвижимости: как минимум особняк площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями. Жильё оценивается риелторами в сумму более трёх миллионов долларов. Также в 2020 году артист обзавёлся яхтой в Майами.
Новый дом в США артист приобрёл к своему 70-летнему юбилею, дизайном и интерьером занимается супруга Леонтьева. В особняке есть шесть спален, бассейн, тренажёрный зал. Сам дом находится на набережной, а соседями семейной пары стали Бекхэмы.
По данным kp.ru, у певца неплохо обстоят дела с недвижимостью и в России: в Москве у Леонтьева есть трёхуровневая квартира в столичном доме 1917 года постройки в Колокольниковом переулке, а кроме того, серьёзный валютный счёт в одном из российских банков.
Ранее Лайф назвал топ-10 иностранных спортсменов и тренеров, уже покинувших Россию из-за ситуации на Украине. Так, за прошедшую неделю из страны уехало более 50 иностранных спортсменов, тренеров и функционеров. Напомним, что 28 февраля ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым решение о проведении "Операции Z" поддержало почти 70% россиян. Против военных действий высказался каждый пятый участник опроса.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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ТАСС / Елизавета Клементьева