У покинувшего Россию Леонтьева нашли особняк в Майами и огромные счета в Москве

После начала военной спецоперации на Украине 72-летний Валерий Леонтьев покинул Москву и отправился к своей супруге в Майами, где Людмила Исакович проживает уже более 20 лет. Почему народный артист России так поспешил покинуть страну, пока не известно. Певец не объяснил даже друзьям, плановый это отпуск или на то есть веская причина, пишет портал kp.ru.

Тем временем за границей у Леонтьева есть немало элитной недвижимости: как минимум особняк площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями. Жильё оценивается риелторами в сумму более трёх миллионов долларов. Также в 2020 году артист обзавёлся яхтой в Майами.

Новый дом в США артист приобрёл к своему 70-летнему юбилею, дизайном и интерьером занимается супруга Леонтьева. В особняке есть шесть спален, бассейн, тренажёрный зал. Сам дом находится на набережной, а соседями семейной пары стали Бекхэмы.

По данным kp.ru, у певца неплохо обстоят дела с недвижимостью и в России: в Москве у Леонтьева есть трёхуровневая квартира в столичном доме 1917 года постройки в Колокольниковом переулке, а кроме того, серьёзный валютный счёт в одном из российских банков.