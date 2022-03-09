Телеканал "Звезда" показал видео с оружием, обнаруженным Росгвардией на Запорожской АЭС

Сообщается, что радиационный фон на станции в норме, все объекты работают штатно. Учебный реактор не пострадал.

Корреспондент Валентин Гвоздёв увидел место пожара на Запорожской АЭС. Видео © Телеканал "Звезда"

Журналисты телеканала "Звезда" увидели место пожара на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под полным контролем Росгвардии. Военнослужащие конфисковали более 500 единиц вооружения, среди которых — пулемёты, гранатомёты, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.

Отмечается, что радиационный фон на станции в норме, все объекты работают штатно. Учебный реактор не пострадал.