Телеканал "Звезда" показал видео с оружием, обнаруженным Росгвардией на Запорожской АЭС
Сообщается, что радиационный фон на станции в норме, все объекты работают штатно. Учебный реактор не пострадал.
Корреспондент Валентин Гвоздёв увидел место пожара на Запорожской АЭС. Видео © Телеканал "Звезда"
Журналисты телеканала "Звезда" увидели место пожара на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под полным контролем Росгвардии. Военнослужащие конфисковали более 500 единиц вооружения, среди которых — пулемёты, гранатомёты, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО.
Отмечается, что радиационный фон на станции в норме, все объекты работают штатно. Учебный реактор не пострадал.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооружённую провокацию, произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские силы подавили огневые точки, станция была взята под контроль.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Мальгавко