Хоккеист Ковальчук выставил на продажу свой особняк в США за $15 млн
При этом изначально цена была выше на несколько миллионов, но впоследствии ему пришлось её снизить.
Генеральный менеджер сборной России по хоккею, бывший игрок ряда команд НХЛ Илья Ковальчук выставил на продажу свой особняк в Нью-Джерси. Об этом сообщает The New York Post.
По данным издания, изначально Ковальчук хотел продать объект за 18 миллионов долларов, однако позднее был вынужден снизить цену до 16, а потом и до 15 миллионов. Добавим, что особняк хоккеист приобрёл в 2010 году.
Отметим, что в доме площадью почти семь тысяч квадратных метров имеются: восемь спален, одиннадцать ванных комнат, бар, театральная комната и многое другое.
ТАСС / Сергей Фадеичев