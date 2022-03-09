Хоккеист Ковальчук выставил на продажу свой особняк в США за $15 млн

Генеральный менеджер сборной России по хоккею, бывший игрок ряда команд НХЛ Илья Ковальчук выставил на продажу свой особняк в Нью-Джерси. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, изначально Ковальчук хотел продать объект за 18 миллионов долларов, однако позднее был вынужден снизить цену до 16, а потом и до 15 миллионов. Добавим, что особняк хоккеист приобрёл в 2010 году.