"Оказались в непростом положении": "Вашингтон" поддержал российских хоккеистов команды

Команда НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" заявила о поддержке своих российских игроков. Об этом с ообщается в твиттере клуба.

"Вашингтон" окажет полную поддержку российским хоккеистам и их семьям. Они оказались в непростом положении. Готовы предложить помощь им и их родным", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.