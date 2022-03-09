"Оказались в непростом положении": "Вашингтон" поддержал российских хоккеистов команды
За клуб выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
Команда НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" заявила о поддержке своих российских игроков. Об этом сообщается в твиттере клуба.
За "Вашингтон" выступают четверо россиян: вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
"Вашингтон" окажет полную поддержку российским хоккеистам и их семьям. Они оказались в непростом положении. Готовы предложить помощь им и их родным", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
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